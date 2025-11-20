Сколько домов и квартир приобрели жители Харьковщины за сертификаты

Получатели компенсаций с Харьковщины приобрели 4326 объектов недвижимости, сообщают в ХОВА.

В рамках программы єВідновлення в 40 территориальных громадах Харьковской области профильные комиссии сформировали 8521 сертификат на предоставление компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму почти 11,4 миллиарда гривен.

«Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 4326 объектов недвижимости на территории Харьковской области: 3558 квартир и 748 частных домов. Стоимость приобретенного имущества составляет почти 9 миллиардов гривен», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего уже использовали 6187 жилищных сертификатов, выданных за разрушенное жилье в области. Большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях.

Благодаря компенсациям по программе єВідновлення жители Харьковской области уже отремонтировали 5 962 квартиры и 5 795 частных домов. С начала реализации программы єВідновлення в Харьковской области подали 62345 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденного жилья. Больше сообщений поступило от жителей Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Денежную помощь для ремонта поврежденного жилья уже получили 40 407 заявителей на общую сумму более 4,1 миллиарда гривен.

В Харьковской области нуждаются в восстановлении почти 94 тысячи объектов недвижимости, сообщает Государственный реестр имущества.