Скільки будинків і квартир придбали мешканці Харківщини за сертифікати
Одержувачі компенсацій з Харківщини придбали 4326 об’єктів нерухомості, повідомляють у ХОВА.
У межах програми єВідновлення у 40 територіальних громадах Харківської області профільні комісії сформовали 8 521 сертифікат на надання компенсації за знищене майно на загальну суму майже 11,4 мільярди гривень.
«Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 4 326 об’єктів нерухомості на території Харківської області — 3 558 квартир та 748 приватних будинків. Вартість придбаного майна становить майже 9 мільярдів гривень», — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.зазначив Олег Синєгубов.
Загалом уже використали 6 187 житлових сертифікатів, виданих за зруйноване житло в області. Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях.
Завдяки компенсаціям за програмою єВідновлення жителі Харківської області вже відремонтували 5 962 квартири і 5 795 приватних будинків. Від початку реалізації програми єВідновлення в Харківській області подали 62 345 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла вже отримали 40 407 заявників на загальну суму понад 4,1 мільярди гривень.
На Харківщині потребують відбудови майже 94 тисячі обʼєктів нерухомості, повідомляє Державний реєстр майна.
Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 20:59