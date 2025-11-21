Отделение «скорой» пострадало из-за обстрела РФ на Харьковщине (фото)
В ночь с 18 на 19 ноября во время вражеских обстрелов пострадало отделение №3 экстренной медицинской помощи, сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
«Удар пришелся совсем рядом: поврежден потолок и система отопления, выбиты окна и двери, пропало электроснабжение, поврежден фасад, пострадали автомобили», — говорится в сообщении.
Под обстрелы попала бригада медиков – двое сотрудников получили ранения.
«В это же время другие бригады были на вызовах. Они продолжали ехать на помощь, спасать, стабилизировать, доставлять. Ни одна ракета не заставила экстренную медицинскую помощь остановиться», – подчеркнули в Центре.
После вражеских «прилетов» сотрудники «скорой» сразу вернулись в отделение и взялись убирать помещение.
«То, как команда навела порядок после такого удара — это сила, которую невозможно сломать. На фото видно все разрушение, но рядом с ним результат работы: чистые коридоры, восстановленный порядок, готовность действовать дальше», — отметили в «скорой».
Напомним, в ночь на 19 ноября 19 беспилотников атаковали два района Харькова – Слободской и Основянский, один из них не сдетонировал, сообщил мэр Игорь Терехов. Ночью появилась информация о попадании в жилую девятиэтажку в Основянском районе. К счастью, она не подтвердилась. «Прилет» зафиксировали возле подъезда, уточнили МГ «Объектив» в департаменте чрезвычайных ситуаций горсовета. Рядом с многоэтажкой загорелся десяток автомобилей, сообщили в ГСЧС. Наибольшие повреждения получил жилой квартал в Слободском районе — именно там было больше всего «прилетов», констатировал Терехов. Также, по его данным, попадание в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет «Сильпо», ближайшие магазины, гаражный кооператив и лицей. Здание учебного заведения, в котором действует «пункт незламності» и выдают бесплатные горячие обеды, осталось без окон. Но, несмотря на обстрел, продолжает работать. В общей сложности, по данным мэра, в двух районах пострадали 53 дома, были выбиты четыре тысячи окон. Из-за повреждений трансформаторной подстанции в маршруты ряда троллейбусов и трамваев вносили изменения, некоторые из них заменили автобусами. Досталось и самим троллейбусам – несколько единиц были разбиты.
