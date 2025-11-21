Live

Відділення «швидкої» постраждало через обстріл РФ на Харківщині (фото)

Події 12:33   21.11.2025
Вікторія Яковенко
Відділення «швидкої» постраждало через обстріл РФ на Харківщині (фото) Фото: Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф

У ніч з 18 на 19 листопада під час ворожого обстрілу постраждало відділення №3 екстреної медичної допомоги, повідомили в Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

«Удар прийшовся зовсім поруч: пошкоджена стеля та система опалення, вибиті вікна й двері, зникло електропостачання, посічений фасад, понівечені автівки», – йдеться у повідомленні.

Під обстріл потрапила бригада медиків – двоє співробітників отримали поранення.

удар по скорой на Харьковщине
Фото: Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф
Фото: Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф
Фото: Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф

«У цей самий час інші бригади були на викликах. Вони продовжували їхати на допомогу, рятувати, стабілізувати, доправляти. Жодна ракета не змусила екстрену медичну допомогу зупинитися», – підкреслили у Центрі.

Після ворожих «прильотів» співробітники «швидкої» одразу повернулися до відділення та взялися прибирати приміщення.

Фото: Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф
Фото: Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф

«Те, як команда навела лад після такого удару, — це сила, яку неможливо зламати. На фото видно всю руйнацію, але поряд із нею — результат  роботи: чисті коридори, відновлений порядок, готовність діяти далі», – зазначили у «швидкій».

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада 19 безпілотників атакували два райони Харкова – Слобідський та Основ’янський, один з них не здетонував, повідомив мер Ігор Терехов. Вночі з’явилась інформація щодо влучання в житлову дев’ятиповерхівку в Основ’янському районі. На щастя, вона не підтвердилась. «Приліт» зафіксували біля під’їзду, уточнили МГ «Об’єктив» у департаменті з надзвичайних ситуацій міськради. Поряд з багатоповерхівкою зайнявся десяток автомобілів, поінформували у ДСНС. Найбільших пошкоджень зазнав житловий квартал у Слобідському районі – саме там було найбільше «прильотів», констатував Терехов. Також, за його даними, були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет «Сільпо», прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. Будівля навчального закладу, в якій діє «пункт незламності» і видають безоплатні гарячі обіди, залишилась без вікон. Але попри обстріл продовжує працювати. Загалом, за даними мера, у двох районах постраждали 53 будинки, було вибито чотири тисячі вікон. Через пошкодження трансформаторної підстанції до маршрутів низки тролейбусів і трамваїв вносили зміни, деякі з них замінили автобусами. Дісталося і самим тролейбусам – декілька одиниць були розтрощені.

Автор: Вікторія Яковенко
Відділення «швидкої» постраждало через обстріл РФ на Харківщині (фото)
21.11.2025, 12:33
