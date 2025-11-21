Відділення «швидкої» постраждало через обстріл РФ на Харківщині (фото)

У ніч з 18 на 19 листопада під час ворожого обстрілу постраждало відділення №3 екстреної медичної допомоги, повідомили в Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

«Удар прийшовся зовсім поруч: пошкоджена стеля та система опалення, вибиті вікна й двері, зникло електропостачання, посічений фасад, понівечені автівки», – йдеться у повідомленні.

Під обстріл потрапила бригада медиків – двоє співробітників отримали поранення.

«У цей самий час інші бригади були на викликах. Вони продовжували їхати на допомогу, рятувати, стабілізувати, доправляти. Жодна ракета не змусила екстрену медичну допомогу зупинитися», – підкреслили у Центрі.

Після ворожих «прильотів» співробітники «швидкої» одразу повернулися до відділення та взялися прибирати приміщення.

«Те, як команда навела лад після такого удару, — це сила, яку неможливо зламати. На фото видно всю руйнацію, але поряд із нею — результат роботи: чисті коридори, відновлений порядок, готовність діяти далі», – зазначили у «швидкій».

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада 19 безпілотників атакували два райони Харкова – Слобідський та Основ’янський, один з них не здетонував, повідомив мер Ігор Терехов. Вночі з’явилась інформація щодо влучання в житлову дев’ятиповерхівку в Основ’янському районі. На щастя, вона не підтвердилась. «Приліт» зафіксували біля під’їзду, уточнили МГ «Об’єктив» у департаменті з надзвичайних ситуацій міськради. Поряд з багатоповерхівкою зайнявся десяток автомобілів, поінформували у ДСНС. Найбільших пошкоджень зазнав житловий квартал у Слобідському районі – саме там було найбільше «прильотів», констатував Терехов. Також, за його даними, були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет «Сільпо», прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. Будівля навчального закладу, в якій діє «пункт незламності» і видають безоплатні гарячі обіди, залишилась без вікон. Але попри обстріл продовжує працювати. Загалом, за даними мера, у двох районах постраждали 53 будинки, було вибито чотири тисячі вікон. Через пошкодження трансформаторної підстанції до маршрутів низки тролейбусів і трамваїв вносили зміни, деякі з них замінили автобусами. Дісталося і самим тролейбусам – декілька одиниць були розтрощені.