Сегодня 23 ноября 2025: какой праздник и день в истории

23 ноября 1917 года в УНР создали Украинский Генеральный штаб. В 1940-м Румыния присоединилась к Тройственному союзу с нацистской Германией. В 1989-м началось силовое противостояние Грузии и Южной Осетии. В 2003-м в Грузии победила Революция роз – в отставку ушел президент Шеварнадзе. В 2022-м Европарламент признал РФ государством – спонсором терроризма.

Праздники и памятные даты 23 ноября

23 ноября в мире – Международный день борьбы с безнаказанностью.

Также сегодня: Международный день имидж-консультанта, Международный день акварели, День Фибоначчи.

23 ноября в истории

23 ноября 1917 года в УНР создали Украинский Генеральный штаб. Это стало реакцией руководства Украины на Октябрьский переворот в Петрограде. Украинские политики понимали, что перспектива военного противостояния с «красными» — более чем реальная. Подробнее.

23 ноября 1940 года королевство Румыния присоединилось к трехстороннему пакту Германии, Италии и Японии. Присоединение к Тройственному союзу Румынии кажется нелогичным. Ведь эта страна из-за действий Германии и Италии потеряла Северную Трансильванию. А Бессарабию оккупировал СССР (опять же по договоренности с Германией в рамках пакта Молотова — Риббентропа). Подробнее.

23 ноября 1989 года началось силовое противостояние Грузии и Южной Осетии. В этот день грузины осадили Цхинвали. Подробнее.

23 ноября 2003 года в Грузии победила Революция роз. Подробнее.

23 ноября 2022 года Харьков и значительная часть Украины вновь остались без света из-за массированной российской ракетной атаки. Подробнее.

23 ноября 2022 года Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма. Подробнее.

Церковный праздник 23 ноября

23 ноября чтят память святителя Амфилохия, епископа Иконийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 ноября на улице много снега, то зима будет теплой.

Если на дорогах много грязи, зима будет морозной.

Если в этот день сильный ветер, ждите похолодание и вьюгу.

Что нельзя делать 23 ноября

23 ноября не стоит выходить из дома в темное время суток.

Нельзя осуществлять необдуманные расходы.

Нельзя спорить с тем, с кем и так не очень хорошие отношения, потому что можете рассориться окончательно.