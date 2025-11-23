Live

Сьогодні 23 листопада 2025: яке свято та день в історії

Календар 06:00   23.11.2025
Оксана Горун
Сьогодні 23 листопада 2025: яке свято та день в історії

23 листопада 1917 року в УНР створили Український Генеральний штаб. У 1940-му Румунія приєдналася до Троїстого союзу з нацистською Німеччиною. У 1989-му почалося силове протистояння Грузії та Південної Осетії. У 2003-му в Грузії перемогла Революція троянд – у відставку пішов президент Шеварнадзе. У 2022-му цього дня Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму.

Свята та пам’ятні дати 23 листопада

23 листопада  у світі – Міжнародний день боротьби з безкарністю.

Також сьогодні: Міжнародний день імідж-консультанта, Міжнародний день акварелі, День Фібоначчі.

23 листопада в історії

23 листопада 1917 року  в УНР утворили Український Генеральний штаб. Це стало реакцією керівництва України на Жовтневий переворот у Петрограді. Українські політики розуміли, що перспектива військового протистояння з “червоними” – більш ніж реальна. Докладніше.

Михайло Грушевський на військовому параді
Голова УЦР Михайло Грушевський на військовому параді у Києві 1917 року. Фото: web.archive.org

23 листопада 1940 року королівство Румунія приєдналося до тристороннього пакту Німеччини, Італії та Японії. Приєднання до  Троїстого союзу Румунії видається нелогічним. Адже ця країна через дії Німеччини та Італії втратила Північну Трансильванію. А Бессарабію окупував СРСР (знову ж таки за домовленістю з Німеччиною в рамках пакту Молотова — Ріббентропа). Докладніше.

23 листопада 1989 року почалося силове протистояння Грузії та Південної Осетії. Цього дня грузини взяли в облогу Цхінвалі. Докладніше.

23 листопада 2003 року в Грузії перемогла Революція троянд. Докладніше.

Революція троянд у Грузії 2003
Фото: uk.wikipedia.org

23 листопада 2022 року Харків та значна частина України знову залишилися без світла через масовану російську ракетну атаку. Докладніше.

23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму. Докладніше.

Церковне свято 23 листопада

23 листопада вшановують пам’ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо станом на 23 листопада випало багато снігу, то зима буде теплою.

Якщо на дорогах багато бруду, то зима буде морозною.

Якщо в цей день сильний вітер, чекайте на похолодання та хуртовини.

Що не можна робити 23 листопада

23 листопада не варто виходити з дому в темну пору доби.

Не можна здійснювати необдумані витрати.

Не можна сперечатися з тим, з ким і так не дуже добрі стосунки, бо можете розсваритися остаточно.

Автор: Оксана Горун
