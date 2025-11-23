Враг атаковал в районе Волчанска и Купянска — подробности от Генштаба

Генштаб ВСУ утром 23 ноября проинформировал, что в Харьковской области за сутки было 11 боев. Враг предпринимал попытки прорваться как на севере, так и на востоке.

«На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника близ Волчанска, Лимана и Синельниково. На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны приостановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска», — сообщили в утренней сводке ГШ.

В целом на фронте за сутки было 162 боя. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении активность существенно снизилась — было две атаки.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре орудия, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и реактивную систему залпового огня российских захватчиков», — отметили в сводке.

Генштаб обновил данные о потерях ВС РФ.