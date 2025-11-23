ISW проанализировал ситуацию в Купянске на фоне доклада Герасимова о захвате
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 22 ноября проинформировал о заявлениях российского командования и украинских защитников о ситуации в Купянске. А также сравнил слова с кадрами с места.
«Украинские военные чиновники продолжают указывать на то, что украинские силы отражают попытки России захватить Купянск — вопреки неоднократным заявлениям России о захвате города. Представитель Украинской оперативной группы объединенных сил полковник Виктор Трегубов заявил 21 ноября, что российские силы продолжают попытки проникнуть в Купянск, но численность российских солдат в северной части города сократилась примерно до 40 человек», — сообщили аналитики.
По данным самого ISW, говорить о полном захвате россиянами Купянска нет оснований.
«ISW продолжает оценивать, что украинские силы на Купянском направлении продолжают борьбу за город и отражают попытки российских войск проникнуть в город. ISW не обнаружил достаточных геолокационных данных, позволяющих сделать вывод о том, что по состоянию на 22 ноября российские войска захватили практически весь Купянск», — отметили в сводке.
Читайте также: План Трампа, ложь Герасимова и обстрелы Харьковщины — обзор фронта (видео)
В Институте изучения войны подчеркнули, что свои «успехи» в Купянске российское военное командование начало преувеличивать еще в августе 2025 года. А в последние две недели эта информационная война усилилась. Однако обмануть не удается даже своих.
«Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов и командующий Западной группировкой войск России генерал-полковник Сергей Кузовлев, в частности, заявили президенту России Владимиру Путину 20 ноября, что российские войска захватили Купянск, и российские военные блогеры впоследствии опровергли это заявление», — подчеркнули в ISW.
За минувшие сутки, по данным осинтеров, оккупанты не добились успехов в наступлениях ни на одном из направлений в Харьковской области.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ISW проанализировал ситуацию в Купянске на фоне доклада Герасимова о захвате», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2025 в 07:32;