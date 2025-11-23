ISW проаналізував ситуацію в Куп’янську на тлі доповіді Герасимова

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 22 листопада поінформував про заяви російського командування та українських захисників щодо ситуації в Куп’янську. А також порівняв слова із кадрами з місця.

“Українські військові чиновники продовжують вказувати на те, що українські сили відбивають спроби Росії захопити Куп’янськ – всупереч неодноразовим заявам Росії про захоплення міста. Представник Української оперативної групи об’єднаних сил полковник Віктор Трегубов заявив 21 листопада, що російські сили продовжують спроби проникнути до Куп’янська, але чисельність російських солдатів у північній частині міста скоротилася приблизно до 40 осіб”, – повідомили аналітики.

За даними самого ISW, говорити про повне захоплення росіянами Куп’янська немає підстав.

“ISW продовжує оцінювати, що українські сили на Куп’янському напрямку продовжують боротьбу за місто та відбивають спроби російських військ проникнути в місто. ISW не виявив достатніх геолокаційних даних, що дозволяють зробити висновок про те, що станом на 22 листопада російські війська захопили практично весь Куп’янськ”, – зазначили у зведенні.

В Інституті вивчення війни наголосили, що свої “успіхи” в Куп’янську російське військове командування почало перебільшувати ще в серпні 2025 року. А в останні два тижні ця інформаційна війна посилилася. Однак обдурити не вдається навіть своїх.

“Начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов і командувач Західного угрупування військ Росії генерал-полковник Сергій Кузовлєв, зокрема, заявили президенту Росії Володимиру Путіну 20 листопада, що російські війська захопили Куп’янськ, і російські військові блогери згодом спростували цю заяву”, – підкреслили в ISW.

Минулої доби, за даними осінтерів, окупанти не досягли успіхів у наступах на жодному з напрямків у Харківській області.