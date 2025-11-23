Ворог атакував у районі Вовчанська та Куп’янська – подробиці від Генштабу

Генштаб ЗСУ вранці 23 листопада поінформував, що в Харківській області за добу було 11 боїв. Ворог пробував прорватися як на півночі, так і на сході.

“На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового. На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська“, – повідомили в ранковому зведенні ГШ.

Загалом на фронті за добу було 162 бої. На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку активність суттєво знизилася – було дві атаки.

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири гармати, пункт управління безпілотними літальними апаратами та реактивну систему залпового вогню російських загарбників”, – зазначили у зведенні.

Генштаб поновив дані про втрати ЗС РФ.