Погибли около 60 свиней: РФ обстреляла агропредприятие на Чугуевщине
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, россияне ударили по агропредприятию в селе Москалевка на Чугуевщине.
«По предварительным данным, пострадала 48-летняя женщина. Погибли около 60 голов свиней. Горела ферма», – пишут пожарные.
На данный момент спасатели уже ликвидировали все возгорания на месте «прилета».
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар. Россияне атаковали Шевченковский, Холодногорский и Салтовский районы. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Известно о четырех погибших – это 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Также, по информации мэра Игоря Терехова пострадали 17 человек. В облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди них – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.
24 ноября 2025 в 09:40