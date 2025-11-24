Live

Загинули близько 60 свиней: РФ обстріляла агропідприємство на Чугуївщині

Події 09:40   24.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, росіяни вдарили по агропідприємству у селі Москалівка на Чугуївщині. 

“За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка. Загинуло близько 60 голів свиней. Горіла ферма”, – пишуть пожежники.

Обстріл агропідприємства на Чугуївщині 24 листопада 2025

Наразі рятувальники вже ліквідували всі загоряння на місці “прильоту”.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа. Росіяни атакували Шевченківський, Холодногірський та Салтівський райони. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Відомо про чотирьох загиблих – це 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Також, за інформацією мера Ігоря Терехова, постраждали 17 осіб. У облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед них двоє дітей. На місці «прильотів» медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
