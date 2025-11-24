Пострадали дети, есть погибшие – Синегубов о сутках на Харьковщине

В сводке за 24 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что в течение суток под обстрелами РФ оказался Харьков, а также семь населенных пунктов области.

«В Харькове погибли женщины 27, 41 и 69 лет и 55-летний мужчина, пострадали 13 человек, в том числе 11-летняя девочка и 12-летний мальчик; в с. Москалевка Старосалтовской громады пострадала 48-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение суток по региону «прилетело» такое вооружение:

15 БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дроны (количество устанавливается);

33 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждены семь частных домов, многоэтажка, электросети, предприятие, авто и здание учебного заведения.

«В Богодуховском районе поврежден частный дом, хозяйственное сооружение (с. Одноробовка); в Купянском районе повреждены два автомобиля (с. Мирное, с. Новая Александровка), два частных дома (с. Садовод, с. Плоское); в Чугуевском районе повреждена ферма (с. Москалевка)», – добавил начальник ХОВА.