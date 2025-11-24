Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині

У зведенні за 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби під обстрілами РФ опинився Харків, а також сім населених пунктів області.

“У м. Харків загинули жінки 27, 41 і 69 років та 55-річний чоловік, постраждали 13 людей, зокрема 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик; у с. Москалівка Старосалтівської громади постраждала 48-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону “прилетіло” таке озброєння:

15 БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрони (кількість встановлюється);

33 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені сім приватних будинків, багатоповерхівка, електромережі, підприємство, авто та будівля навчального закладу.

“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка); у Куп’янському районі пошкоджені два автомобілі (с. Мирне, с. Нова Олександрівка), два приватні будинки (с. Садовод, с. Плоске); у Чугуївському районі пошкоджена ферма (с. Москалівка)“, – додав начальник ХОВА.