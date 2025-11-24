Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині
У зведенні за 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби під обстрілами РФ опинився Харків, а також сім населених пунктів області.
“У м. Харків загинули жінки 27, 41 і 69 років та 55-річний чоловік, постраждали 13 людей, зокрема 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик; у с. Москалівка Старосалтівської громади постраждала 48-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по регіону “прилетіло” таке озброєння:
- 15 БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрони (кількість встановлюється);
- 33 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені сім приватних будинків, багатоповерхівка, електромережі, підприємство, авто та будівля навчального закладу.
“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка); у Куп’янському районі пошкоджені два автомобілі (с. Мирне, с. Нова Олександрівка), два приватні будинки (с. Садовод, с. Плоске); у Чугуївському районі пошкоджена ферма (с. Москалівка)“, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 08:52;