Live

Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:52   24.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині

У зведенні за 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби під обстрілами РФ опинився Харків, а також сім населених пунктів області.

“У м. Харків загинули жінки 27, 41 і 69 років та 55-річний чоловік, постраждали 13 людей, зокрема 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик; у с. Москалівка Старосалтівської громади постраждала 48-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону “прилетіло” таке озброєння:

  • 15 БпЛА типу “Герань-2”;
  • fpv-дрони (кількість встановлюється);
  • 33 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені сім приватних будинків, багатоповерхівка, електромережі, підприємство, авто та будівля навчального закладу.

“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка); у Куп’янському районі пошкоджені два автомобілі (с. Мирне, с. Нова Олександрівка), два приватні будинки (с. Садовод, с. Плоске); у Чугуївському районі пошкоджена ферма (с. Москалівка)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині
Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині
24.11.2025, 08:52
До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові, 17 постраждалих (фото/відео)
До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові, 17 постраждалих (фото/відео)
24.11.2025, 07:21
Новини Харкова – головне 24 листопада: наслідки ударів по місту
Новини Харкова – головне 24 листопада: наслідки ударів по місту
24.11.2025, 08:57
Сьогодні 24 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 листопада 2025: яке свято та день в історії
24.11.2025, 06:00
Майже 40 людей вивели рятувальники із задимленої багатоповерхівки в Харкові
Майже 40 людей вивели рятувальники із задимленої багатоповерхівки в Харкові
24.11.2025, 07:47
У Харкові – троє загиблих, серед постраждалих дитина, Терехов про “прильоти”
У Харкові – троє загиблих, серед постраждалих дитина, Терехов про “прильоти”
23.11.2025, 23:13

Новини за темою:

24.11.2025
До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові, 17 постраждалих (фото/відео)
21.11.2025
Відділення «швидкої» постраждало через обстріл РФ на Харківщині (фото)
21.11.2025
Сьогодні вночі по Харкову вдарив дрон – про наслідки повідомив Терехов
20.11.2025
Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом
19.11.2025
Що відбувається в Харкові після обстрілів, розповів Терехов (фото наслідків)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 08:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом доби під обстрілами РФ опинився Харків, а також сім населених пунктів області.".