На Харьков в воскресенье летело 57 «Шахедов» — Сапронов обратился к горожанам

Общество 15:56   28.11.2025
Виктория Яковенко
На Харьков в воскресенье летело 57 «Шахедов» — Сапронов обратился к горожанам Фото: NV

Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов призвал жителей «прекратить скулить» на тему: почему не сбивают Шахеды?

Он отметил, что подробно разобрался в «прилетах», которые произошли вечером 23 ноября.

«15 штук взорвались в черте города. А знаете, сколько летело на город? Знаете сколько сбили наши ребята на подлете в город в радиусе 5 км от окружной и над городом? Летело 57. На город. Сбили 42. 11 сбили экипажи мобильных огневых групп и 31 сбили экипажи дронов-перехватчиков. Могли ли сбить больше? Могли. Только у нас на охране неба над городом есть 35 экипажей операторов дронов-перехватчиков, а надо бы 60. Лучше 70. Нет людей. Причем их еще нужно научить летать… Вот и все», — отметил Сапронов.

В конце публикации он поблагодарил воинов, защищающих небо над Харьковом.

Напомним, 15 БпЛА нанесли удар российские военные по Харькову после 21:25 23 ноября. Взрывы были в трех районах: Шевченковском, Салтовском и Холодногорском. В Шевченковском, по данным мэра Игоря Терехова, несколько ударов пришлось по многоквартирному дому. Были попадания по частному сектору. На месте возникли мощные пожары. Там погибли три женщины. В Холодногорском районе БпЛА убил охранника частного предприятия, добавили в областной прокуратуре. В Салтовском — обошлось без погибших. Хотя и там «прилеты» были рядом с домами. Есть поврежденные многоэтажки и коттеджи. Терехов сообщил, что существенно разрушена электрическая подстанция. Также повреждена сеть теплоснабжения. Было известно о 17 пострадавших, у которых ранения и острая реакция на стресс. Двое в течение дня оставались в больнице. Всего повреждено не менее 45 зданий.

Автор: Виктория Яковенко
