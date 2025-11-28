На Харьков в воскресенье летело 57 «Шахедов» — Сапронов обратился к горожанам
Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов призвал жителей «прекратить скулить» на тему: почему не сбивают Шахеды?
Он отметил, что подробно разобрался в «прилетах», которые произошли вечером 23 ноября.
«15 штук взорвались в черте города. А знаете, сколько летело на город? Знаете сколько сбили наши ребята на подлете в город в радиусе 5 км от окружной и над городом? Летело 57. На город. Сбили 42. 11 сбили экипажи мобильных огневых групп и 31 сбили экипажи дронов-перехватчиков. Могли ли сбить больше? Могли. Только у нас на охране неба над городом есть 35 экипажей операторов дронов-перехватчиков, а надо бы 60. Лучше 70. Нет людей. Причем их еще нужно научить летать… Вот и все», — отметил Сапронов.
В конце публикации он поблагодарил воинов, защищающих небо над Харьковом.
Напомним, 15 БпЛА нанесли удар российские военные по Харькову после 21:25 23 ноября. Взрывы были в трех районах: Шевченковском, Салтовском и Холодногорском. В Шевченковском, по данным мэра Игоря Терехова, несколько ударов пришлось по многоквартирному дому. Были попадания по частному сектору. На месте возникли мощные пожары. Там погибли три женщины. В Холодногорском районе БпЛА убил охранника частного предприятия, добавили в областной прокуратуре. В Салтовском — обошлось без погибших. Хотя и там «прилеты» были рядом с домами. Есть поврежденные многоэтажки и коттеджи. Терехов сообщил, что существенно разрушена электрическая подстанция. Также повреждена сеть теплоснабжения. Было известно о 17 пострадавших, у которых ранения и острая реакция на стресс. Двое в течение дня оставались в больнице. Всего повреждено не менее 45 зданий.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, шахеды, Юрий Сапронов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьков в воскресенье летело 57 «Шахедов» — Сапронов обратился к горожанам», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 15:56;