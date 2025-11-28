На Харків у неділю летіло 57 «шахедів» – Сапронов звернувся до містян

Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов закликав жителів «припинити скиглити» на тему: чому не збивають шахеди?

Він зазначив, що детально розібрався у «прильотах», що сталися ввечері 23 листопада.

«15 штук вибухнули у межах міста. А знаєте, скільки летіло на місто? Знаєте скільки збили наші хлопці на підльоті до міста в радіусі 5 км від окружної та над містом? Летіло 57. На місто. Збили 42. 11 збили екіпажі мобільних вогневих груп та 31 збили екіпажі дронів-перехоплювачів. Чи могли збити більше? Могли. Тільки у нас на охороні неба над містом є 35 екіпажів операторів дронів-перехоплювачів, а треба було б 60. Найкраще 70. Немає людей. Причому їх ще треба навчити літати…Ось і все», – зазначив Сапронов.

Наприкінці допису він подякував воїнам, які захищають небо над Харковом.

Нагадаємо, 15 БпЛА завдали удару російські військові по Харкову після 21:25 23 листопада. Вибухи були у трьох районах: Шевченківському, Салтівському та Холодногірському. У Шевченківському, за даними мера Ігоря Терехова, кілька ударів припало по багатоквартирному будинку. Були влучання по приватному сектору. На місці виникли сильні пожежі. Там загинули три жінки. У Холодногірському районі БпЛА вбив охоронця приватного підприємства, додали в обласній прокуратурі. У Салтівському – минулося без загиблих. Хоча й там «прильоти» були поряд із будинками. Є пошкоджені багатоповерхівки та котеджі. Терехов повідомив, що суттєво зруйнована електрична підстанція. Також пошкоджена мережа теплопостачання. Було відомо про 17 постраждалих, в яких поранення та гостра реакція на стрес. Двоє протягом дня залишалися у лікарні. Усього пошкоджено не менше ніж 45 будівель.