Live

На Харків у неділю летіло 57 «шахедів» – Сапронов звернувся до містян

Суспільство 15:56   28.11.2025
Вікторія Яковенко
На Харків у неділю летіло 57 «шахедів» – Сапронов звернувся до містян Фото: NV

Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов закликав жителів «припинити скиглити» на тему: чому не збивають шахеди?

Він зазначив, що детально розібрався у «прильотах», що сталися ввечері 23 листопада.

«15 штук вибухнули у межах міста. А знаєте, скільки летіло на місто? Знаєте скільки збили наші хлопці на підльоті до міста в радіусі 5 км від окружної та над містом? Летіло 57. На місто. Збили 42. 11 збили екіпажі мобільних вогневих груп та 31 збили екіпажі дронів-перехоплювачів. Чи могли збити більше? Могли. Тільки у нас на охороні неба над містом є 35 екіпажів операторів дронів-перехоплювачів, а треба було б 60. Найкраще 70. Немає людей. Причому їх ще треба навчити літати…Ось і все», – зазначив Сапронов.

Наприкінці допису він подякував воїнам, які захищають небо над Харковом.

Нагадаємо, 15 БпЛА завдали удару російські військові по Харкову після 21:25 23 листопада. Вибухи були у трьох районах: Шевченківському, Салтівському та Холодногірському. У Шевченківському, за даними мера Ігоря Терехова, кілька ударів припало по багатоквартирному будинку. Були влучання по приватному сектору. На місці виникли сильні пожежі. Там загинули три жінки. У Холодногірському районі БпЛА вбив охоронця приватного підприємства, додали в обласній прокуратурі. У Салтівському – минулося без загиблих. Хоча й там «прильоти» були поряд із будинками. Є пошкоджені багатоповерхівки та котеджі. Терехов повідомив, що суттєво зруйнована електрична підстанція. Також пошкоджена мережа теплопостачання. Було відомо про 17 постраждалих, в яких поранення та гостра реакція на стрес. Двоє протягом дня залишалися у лікарні. Усього пошкоджено не менше ніж 45 будівель.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харків у неділю летіло 57 «шахедів» – Сапронов звернувся до містян
На Харків у неділю летіло 57 «шахедів» – Сапронов звернувся до містян
28.11.2025, 15:56
Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині
Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині
28.11.2025, 11:50
Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷
Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷
28.11.2025, 13:38
Як отримати 6500 за програмою “Зимова підтримка”, розповіли в ХОВА
Як отримати 6500 за програмою “Зимова підтримка”, розповіли в ХОВА
21.11.2025, 14:00
FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині
FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині
28.11.2025, 14:49
Кадровий пульс України 2025: ключові тренди та зміни на ринку праці
Кадровий пульс України 2025: ключові тренди та зміни на ринку праці
28.11.2025, 14:40

Новини за темою:

28.11.2025
Небезпечна поїздка на трамваї: підліток-зачепер «засвітився» на Салтівці 📹
28.11.2025
«Був перебір»: у Харкові сталася бійка між підлітками, поліція розбирається
28.11.2025
Зелена алея незабаром з’явиться в одному з районів Харкова: що висаджують 📷
28.11.2025
Небезпечну погоду очікують в Харкові та області: коли
27.11.2025
Фейкова робота в Європі: людей ошукали на 700 тисяч, підозрюють харків’ян


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харків у неділю летіло 57 «шахедів» – Сапронов звернувся до містян», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 15:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов закликав жителів «припинити скиглити» на тему: чому не збивають шахеди?".