Отключения отменяются: газовщики сообщили об изменениях в графиках

Общество 11:15   28.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковском городском филиале «Газсети» проинформировали об отмене запланированных работ в Шевченковском районе и селе Чайковка. 

Сегодня подачу газа приостановят только в Новобаварском районе по таким адресам:

  • ул. Константина Калинина д. 3, 3-А
  • ул. Китаенко д. 8
  • просп. Ново-Баварский д. 77-Ж

При этом работы в Шевченковском районе и селе Чайковка проведут 3 декабря.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в Харьковском городском филиале «Газсети» сообщали: специалисты будут проводить работы на системах газоснабжения в Новобаварском и Холодногорском районах Харькова, а также в селе Чайковка.

