Отключения отменяются: газовщики сообщили об изменениях в графиках
В Харьковском городском филиале «Газсети» проинформировали об отмене запланированных работ в Шевченковском районе и селе Чайковка.
Сегодня подачу газа приостановят только в Новобаварском районе по таким адресам:
- ул. Константина Калинина д. 3, 3-А
- ул. Китаенко д. 8
- просп. Ново-Баварский д. 77-Ж
При этом работы в Шевченковском районе и селе Чайковка проведут 3 декабря.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в Харьковском городском филиале «Газсети» сообщали: специалисты будут проводить работы на системах газоснабжения в Новобаварском и Холодногорском районах Харькова, а также в селе Чайковка.
28 ноября 2025 в 11:15