Відключення скасовуються: газовики повідомили про зміни у графіках
У Харківській міській філії “Газмережі” поінформували про скасування запланованих робіт у Шевченківському районі та селі Чайківка.
Сьогодні подачу газу призупинять лише у Новобаварському районі за такими адресами:
- вул. Костянтина Калініна б. 3, 3-А
- вул. Китаєнка б. 8
- просп. Ново-Баварський б. 77-Ж
При цьому роботи у Шевченківському районі та селі Чайківка проведуть 3 грудня.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у Харківській міській філії “Газмережі” повідомляли: фахівці проводитимуть роботи на системах газопостачання у Новобаварському та Холодногірському районах Харкова, а також у селі Чайківка.
Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 11:15