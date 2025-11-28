Live

Відключення скасовуються: газовики повідомили про зміни у графіках

Суспільство 11:15   28.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській міській філії “Газмережі” поінформували про скасування запланованих робіт у Шевченківському районі та селі Чайківка. 

Сьогодні подачу газу призупинять лише у Новобаварському районі за такими адресами:

  • вул. Костянтина Калініна б. 3, 3-А
  • вул. Китаєнка б. 8
  • просп. Ново-Баварський б. 77-Ж

При цьому роботи у Шевченківському районі та селі Чайківка проведуть 3 грудня.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у Харківській міській філії “Газмережі” повідомляли: фахівці проводитимуть роботи на системах газопостачання у Новобаварському та Холодногірському районах Харкова, а також у селі Чайківка.

