Відключення скасовуються: газовики повідомили про зміни у графіках

У Харківській міській філії “Газмережі” поінформували про скасування запланованих робіт у Шевченківському районі та селі Чайківка.

Сьогодні подачу газу призупинять лише у Новобаварському районі за такими адресами:

вул. Костянтина Калініна б. 3, 3-А

вул. Китаєнка б. 8

просп. Ново-Баварський б. 77-Ж

При цьому роботи у Шевченківському районі та селі Чайківка проведуть 3 грудня.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у Харківській міській філії “Газмережі” повідомляли: фахівці проводитимуть роботи на системах газопостачання у Новобаварському та Холодногірському районах Харкова, а також у селі Чайківка.