Более четырех миллиардов гривен получили жители на ремонт жилья – ХОВА

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что через Дію жители Харьковщины подали 219 405 сообщений о поврежденных объектах. При этом деньги – 4,2 миллиарда, – на ремонт недвижимости уже получили 41 698 заявителей.

«Благодаря компенсациям жители Харьковской области уже отремонтировали 6465 квартир и 6105 частных домов. Государственная программа «єВідновлення» остается единственным действенным механизмом возмещения ущерба гражданскому населению для восстановления, ремонта или приобретения нового жилья. Харьковская область занимает лидирующие позиции по реализации программы. Мы тесно сотрудничаем с правительством, Офисом Президента Украины и профильными министерствами для полного финансирования программы в регионе», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По сертификатам жители уже купили 4 397 объектов недвижимости на Харьковщине. Из них 3 636 – квартир и 761 частный дом. Общая сумма купленного жилья – 9,1 миллиарда, уточнили в ХОВА.

«Всего уже использовано более 6380 жилых сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в области.

Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской территориальных громадах. Остальные – на территории Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областей Украины», – добавили в сообщении.