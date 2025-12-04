Live

Понад чотири мільярди гривень отримали мешканці на ремонт житла – ХОВА

Суспільство 10:23   04.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад чотири мільярди гривень отримали мешканці на ремонт житла – ХОВА

У пресслужбі ХОВА поінформували, що через Дію мешканці Харківщини подали 219 405 повідомлень про пошкоджені об’єкти. При цьому гроші – 4,2 мільярда – на ремонт нерухомості вже отримали 41 698 заявників. 

“Завдяки компенсаціям жителі Харківської області вже відремонтували 6 465 квартир і 6 105 приватних будинків. Державна програма єВідновлення залишається єдиним дієвим механізмом відшкодування збитків цивільному населенню для відбудови, ремонту чи придбання нового житла. Харківська область посідає лідируючі позиції в реалізації програми. Ми тісно співпрацюємо з Урядом, Офісом Президента України та профільними міністерствами для повного фінансування програми в регіоні”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За сертифікатами мешканці вже купили 4397 об’єктів нерухомості на Харківщині. З них 3636 – квартир та 761 приватний будинок. Загальна сума придбаного житла – 9,1 мільярда, уточнили в ХОВА.

Загалом уже використано понад 6 380 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Решта — на території Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей України“, – додали в повідомленні.

