Выставка к Международному дню волонтера открылась в Харькове (видео)

Масштабная выставка к Международному дню волонтера открылась в Харькове 5 декабря. Экспозиция отражает реальный вклад волонтеров в поддержку военных, гражданских, внутренне перемещенных семей и прифронтовых громад.

Пространство, в котором каждая волонтерская организация видна и достойно представлена. В Харькове начала работу выставка, посвященная Международному дню волонтера.

Александр Щиров, юрист ОО «Защита государства»

Мы живем в основном в обыденности и хотелось бы, чтобы те люди, которые всегда нам помогают, помогают военным, помогают всем тем, кто в этом нуждается, чтобы их не забывали и напоминали, что среди нас, обычных людей, есть необычные волонтеры, которые делают много дел, которые помогают и ведут нас к победе.

Это — не просто экспозиция. Это коллективный портрет украинского волонтерства, которое стало символом несокрушимости и взаимной поддержки.

Сергей Колесник, председатель Харьковской ячейки ОО «Защита государства»

Хотим пожелать, чтобы волонтерское движение не угасало, всем волонтерам — сил и мужества. Будем работать дальше для ускорения нашей победы и скорейшего мира.

На фотографиях – сила и человечность волонтерского движения в Украине.

Лариса Чупало, гуманитарный центр «ХАБ Вокзал»

Наша организация начала работать в 2022 году, в марте. Это было очень тяжелое время для нас, для всех. И продолжается до сих пор. Планируем работать дальше. Занимаемся гуманитарной помощью, которую оказываем переселенцам, жителям города Харькова. У нас есть центр в городе Златополь. Там мы также выдаем гуманитарную помощь нашим переселенцам.

Также мероприятие имеет целью усилить взаимодействие между организациями, формировать доверие и прозрачность, обмен опытом и лучшими практиками, привлечение внимания к потребностям тех, кто в этом нуждается.

Татьяна Подчернина — БФ «Штаб помощи Харьков»

Наша деятельность полностью основана на помощи военнослужащим, Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии. Также мы занимаемся стабилизационными пунктами, госпиталями. То есть наша работа – это фронт.

Елизавета — ОО «Я спасен»

Более 40 тысяч эвакуированных людей из самых опасных городов. Более 1 миллиона 800 жителей нашего города обеспечены горячими обедами. И ежедневно в нескольких районах города это на сегодняшний день происходит.

Руслан Байрамов, президент спортивного клуба «ADRENALIN»

Мы с первых дней войны, полномасштабного вторжения на территорию Украины РФ, начали заниматься эвакуацией населения из Донецкой, Луганской, Херсонской областей. Наибольший упор делали на Харьковскую область. После деоккупации осенью мы начали активно заниматься эвакуацией из Купянского района, Волчанского района. В такой день, Международный день волонтера, хочу поблагодарить общественную организацию «Защита государства», что в такой значимый день для всех волонтеров они собрали нас.

Анастасия Селимова — БО «Благотворительный фонд «VTOBI»

Увидела себя, но если бы не наша команда, нас сейчас больше десяти человек, и, наверное, меня бы здесь тоже не было. Поэтому горжусь тем, что мы делаем, продолжаем делать такое безумное, такое большое дело для людей, для военных, для государства. Я сегодня только горжусь и просто хочу сказать, что мы продолжаем дальше, не останавливаемся и делаем свое дело как в первый день, так и сегодня, так и в дальнейшем.