Виставка до Міжнародного дня волонтера відкрилась у Харкові (відео)

Масштабна виставка до Міжнародного дня волонтера відкрилась у Харкові 5 грудня. Експозиція відображає реальний внесок волонтерів у підтримку військових, цивільних, внутрішньо переміщених сімей та прифронтових громад.

Простір, в якому кожна волонтерська організація побачена та гідно представлена. У Харкові розпочала роботу виставка до Міжнародного дня волонтера.

Олександр Щиров, юрист ГО “Захист держави”

Ми живемо здебільшого в буденності і хотілося б, щоб ті люди, які завжди нам допомагають, допомагають військовим, допомагають всім тим, хто цього потребує, щоб їх не забували і нагадали, що є серед нас, звичайних людей, незвичайні волонтери, які роблять багато справ, які допомагають і ведуть нас до перемоги.

Це – не просто експозиція. Це колективний портрет українського волонтерства, яке стало символом незламності та взаємної підтримки.

Сергій Колесник, голова Харківського осередку ГО “Захист держави”

Хочемо побажати, щоб волонтерський рух не згасав, усім волонтерам – сили та наснаги. Будемо працювати далі для пришвидшення нашої перемоги та скорішого миру.

На світлинах – сила та людяність волонтерського руху в Україні.

Лариса Чупало, гуманітарний центр “ХАБ Вокзал”

Наша організація почала працювати у 2022 році, у березні. Це саме був такий тяжкий час для нас, для всіх. І розвинувся до сьогодні. Плануємо працювати далі. Займаємося гуманітарною допомогою, яку надаємо переселенцям, мешканцям міста Харків. Є в нас осередок у місті Златопіль. Там також ми видаємо гуманітарну допомогу нашим переселенцям.

Також захід має на меті посилити взаємодію між організаціями, формувати довіру та прозорість, обмін досвідом і найкращими практиками, привернення уваги до потреб тих, хто потребує.

Тетяна Подчерніна – БФ “Штаб допомоги Харків”

Наша діяльність повністю базується на допомозі військовослужбовцям, Збройним силам України, Національній гвардії. Також ми займаємося стабілізаційними пунктами, госпіталями. Тобто наша робота – це фронт.

Єлизавета – ГО “Я врятований”

Більше ніж 40 тисяч евакуйованих людей з найнебезпечніших міст. Більше ніж 1 мільйон 800 мешканців нашого міста забезпечено гарячими обідами. І щоденно в декількох районах міста це на сьогодні відбувається.

Руслан Байрамов, президент спортивного клубу “ADRENALIN”

Ми з перших днів війни, повномасштабного вторгнення на територію України, РФ, почали займатися евакуацією населення з Донецької, Луганської, Херсонської областей. Найбільший упор давали на Харківську область. Після деокупації восени ми почали активно займатися евакуацією з Куп’янського району, Вовчанського району. У такий день, Міжнародний день волонтера, хочу подякувати громадській організації “Захист держави”, що в такий значущий день для всіх волонтерів вони зібрали нас.



Анастасія Селімова – БО “Благодійний фонд “VTOBI”

Побачила себе, але якби не наша команда, нас зараз більше ніж десять людей, і, напевно, і мене б тут також не було. Тому пишаюсь, що ми робимо, продовжуємо робити таку шалену, таку велику справу для людей, для військових, для держави. Я сьогодні тільки пишаюсь і просто хочу сказати, що ми продовжуємо далі, не зупиняємось і робимо свою справу як в перший день, так і сьогодні, так і надалі.