Live

На Харьковщине с начала суток — 11 боев: оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:16   08.12.2025
Елена Нагорная
На Харьковщине с начала суток — 11 боев: оперативная информация Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

С начала суток российские военные 11 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Долгенького, еще три боя продолжаются.

На Купянском направлении защитники отражают четыре атаки россиян в направлении Петропавловки и Песчаного.

Напомним, утром 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток в Харьковской области было шесть боев. На Южно-Слобожанском направлении защитники отбили четыре атаки в районе Волчанска, на Купянском – оккупанты пытались прорваться дважды около Песчаного.

Читайте также: Погибший и раненые: подрядчики Службы восстановления попали под обстрел

 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
08.12.2025, 10:06
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 17:21
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
08.12.2025, 06:25
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
08.12.2025, 11:46
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025, 17:01
На Харьковщине с начала суток — 11 боев: оперативная информация Генштаба ВСУ
На Харьковщине с начала суток — 11 боев: оперативная информация Генштаба ВСУ
08.12.2025, 17:16

Новости по теме:

07.12.2025
Пятнадцать раз атаковали военные РФ за сутки на Харьковщине: где именно
06.12.2025
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
06.12.2025
Авиаудар и 15 атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине
05.12.2025
Один бой продолжается на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00
04.12.2025
На Купянском направлении с начала суток не было атак – Генштаб ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине с начала суток — 11 боев: оперативная информация Генштаба ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 17:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток российские военные 11 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".