На Харьковщине с начала суток — 11 боев: оперативная информация Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
С начала суток российские военные 11 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Долгенького, еще три боя продолжаются.
На Купянском направлении защитники отражают четыре атаки россиян в направлении Петропавловки и Песчаного.
Напомним, утром 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток в Харьковской области было шесть боев. На Южно-Слобожанском направлении защитники отбили четыре атаки в районе Волчанска, на Купянском – оккупанты пытались прорваться дважды около Песчаного.
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 17:16;