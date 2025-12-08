На Харьковщине с начала суток — 11 боев: оперативная информация Генштаба ВСУ

С начала суток российские военные 11 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Долгенького, еще три боя продолжаются.

На Купянском направлении защитники отражают четыре атаки россиян в направлении Петропавловки и Песчаного.

Напомним, утром 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток в Харьковской области было шесть боев. На Южно-Слобожанском направлении защитники отбили четыре атаки в районе Волчанска, на Купянском – оккупанты пытались прорваться дважды около Песчаного.