Погибший и раненые: подрядчики Службы восстановления попали под обстрел

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Работники ООО «НАН» — подрядчики Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, во время выполнения плановых производственных работ попали под вражеский обстрел.

По данным службы, работали специалисты в зоне повышенного риска. Они выполняли служебные обязанности, обеспечивая стабильную работу важной инфраструктуры. В результате удара погиб 50-летний подсобный рабочий Ярослав Манько.

«Ответственный и преданный своему делу работник, добросовестно выполнявший возложенные на него задачи», – отметили дорожники.

Ранения разной степени тяжести получили четыре работника: подсобный рабочий Батулин Андрей, бетонщики Телешка Георгий и Кислый Сергей, а также исполнитель работ Парковский Алексей.

«Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших, прилагая все необходимые усилия для стабилизации их состояния. Служба поддерживает постоянную связь с медицинскими учреждениями и руководством ООО «НАН». Несмотря на постоянную угрозу жизни мы продолжаем выполнять свои задачи, принимая дополнительные меры по защите персонала и безопасности работ в опасных районах», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Мужчина не дошел домой 300 метров.