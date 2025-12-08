Погибший и раненые: подрядчики Службы восстановления попали под обстрел
Работники ООО «НАН» — подрядчики Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, во время выполнения плановых производственных работ попали под вражеский обстрел.
По данным службы, работали специалисты в зоне повышенного риска. Они выполняли служебные обязанности, обеспечивая стабильную работу важной инфраструктуры. В результате удара погиб 50-летний подсобный рабочий Ярослав Манько.
«Ответственный и преданный своему делу работник, добросовестно выполнявший возложенные на него задачи», – отметили дорожники.
Ранения разной степени тяжести получили четыре работника: подсобный рабочий Батулин Андрей, бетонщики Телешка Георгий и Кислый Сергей, а также исполнитель работ Парковский Алексей.
«Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших, прилагая все необходимые усилия для стабилизации их состояния. Служба поддерживает постоянную связь с медицинскими учреждениями и руководством ООО «НАН». Несмотря на постоянную угрозу жизни мы продолжаем выполнять свои задачи, принимая дополнительные меры по защите персонала и безопасности работ в опасных районах», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 декабря под колесами авто погиб 40-летний сержант полиции Роман Карлашов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Мужчина не дошел домой 300 метров.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, подрядчики, служба восстановления;
