Загиблий і поранені: підрядники Служби відновлення потрапили під обстріл

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Робітники ТОВ «НАН», який є підрядником Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, під час виконання планових виробничих робіт потрапили під ворожий обстріл.

За даними Служби, працювали фахівці у зоні підвищеного ризику. Вони виконували службові обов’язки, забезпечуючи стабільну роботу важливої інфраструктури.

Внаслідок удару загинув 50-річний підсобний робітник Ярослав Манько.

«Відповідальний і відданий своїй справі працівник, який сумлінно виконував покладені на нього завдання», – зазначили дорожники.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири працівники: підсобний робітник Батулін Андрій, бетоняри Телешку Георгій та Кислий Сергій, а також виконавець робіт Парковський Олексій.

«Наразі лікарі борються за життя постраждалих, докладаючи всіх необхідних зусиль для стабілізації їхнього стану. Служба підтримує постійний зв’язок із медичними закладами та керівництвом ТОВ «НАН». Незважаючи на постійну загрозу для життя ми продовжуємо виконувати свої завдання, вживаючи додаткових заходів щодо захисту персоналу та безпеки робіт у небезпечних районах», – йдеться у повідомленні.

