Live

На Харківщині з початку доби – 11 боїв: оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:16   08.12.2025
Олена Нагорна
На Харківщині з початку доби – 11 боїв: оперативна інформація Генштабу ЗСУ

З початку доби російські військові 11 разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, ще три бої тривають.

На Куп’янському напрямку оборонці відбивають чотири атаки росіян у бік Петропавлівки й Піщаного.

Нагадаємо, вранці 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби в Харківській області було шість боїв. На Південно-Слобожанському напрямку захисники відбили чотири атаки в районі Вовчанська, на Куп’янському – окупанти намагалися прорватися двічі біля Піщаного.

Читайте також: Загиблий і поранені: підрядники Служби відновлення потрапили під обстріл

 

Автор: Олена Нагорна
