На Харківщині з початку доби – 11 боїв: оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
З початку доби російські військові 11 разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, ще три бої тривають.
На Куп’янському напрямку оборонці відбивають чотири атаки росіян у бік Петропавлівки й Піщаного.
Нагадаємо, вранці 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби в Харківській області було шість боїв. На Південно-Слобожанському напрямку захисники відбили чотири атаки в районі Вовчанська, на Куп’янському – окупанти намагалися прорватися двічі біля Піщаного.
