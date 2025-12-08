На Харківщині з початку доби – 11 боїв: оперативна інформація Генштабу ЗСУ

З початку доби російські військові 11 разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, ще три бої тривають.

На Куп’янському напрямку оборонці відбивають чотири атаки росіян у бік Петропавлівки й Піщаного.

Нагадаємо, вранці 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби в Харківській області було шість боїв. На Південно-Слобожанському напрямку захисники відбили чотири атаки в районі Вовчанська, на Куп’янському – окупанти намагалися прорватися двічі біля Піщаного.