Live

Главную задачу Красного Креста на Харьковщине назвал его представитель

Политика 19:33   10.12.2025
Елена Нагорная
Главную задачу Красного Креста на Харьковщине назвал его представитель Фото: ХОВА

Безопасность на Харьковщине, укрепление энергетической и социальной инфраструктуры, а также гуманитарное сотрудничество обсудил начальник ХОВА Олег Синегубов с главой Харьковской субделегации Международного комитета Красного Креста Игнасио Касаресом Гарсией.

«Мы искренне благодарны Международному комитету Красного Креста за системную поддержку жителей Харьковской области, в частности прифронтовых громад, которые ежедневно страдают от российских обстрелов. Важно, что гуманитарные программы, в частности зимняя денежная поддержка для уязвимых категорий населения, позволяют людям получить необходимые ресурсы для отопления, закупки продуктов и лекарств в самый сложный период. Сотрудничество между ХОВА и Международным комитетом Красного Креста является одним из ключевых инструментов быстрого реагирования на потребности населения. Вместе мы укрепляем гуманитарную устойчивость области и делаем все возможное, чтобы помощь приходила вовремя и была максимально эффективной», — подчеркнул Синегубов, передает пресс-служба ХОВА.

Отдельное внимание уделили восстановлению и модернизации лечебных учреждений, а также обеспечению энергонезависимости медицинских и образовательных учреждений, в частности путем оснащения их солнечными панелями и аккумуляторными системами.

«Экстренное реагирование на последствия войны в Харьковской области остается одной из наших главных задач. Мы стремимся и в дальнейшем быть рядом с теми, кто больше всего нуждается в защите и помощи», — подчеркнул Игнасио Касарес Гарсия.

Читайте также: РФ била по домам, кафе, учебному заведению: Синегубов о результатах “прилетов”

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
10.12.2025, 17:40
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
10.12.2025, 13:11
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10.12.2025, 11:37
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Крышу вуза будут ремонтировать в центре Харькова: ХАЦ пишет о «безумных ценах»
Крышу вуза будут ремонтировать в центре Харькова: ХАЦ пишет о «безумных ценах»
10.12.2025, 20:14

Новости по теме:

10.09.2025
Красный Крест помогает на Харьковщине с первых дней нападения РФ – ХОВА
11.08.2025
Чем Харькову помогает Красный Крест, рассказали в мэрии
17.05.2023
1200 гривен от Красного Креста: в ХОВА предупредили о завершении проекта
10.05.2023
65 новых сирен воздушной тревоги получила Харьковщина: где их установят (фото)
08.05.2023
День Красного Креста: что сделала организация для жителей Харьковщины (сюжет)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Главную задачу Красного Креста на Харьковщине назвал его представитель», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 19:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Безопасность на Харьковщине, укрепление энергетической и социальной инфраструктуры, а также гуманитарное сотрудничество обсудил Синегубов с представителем Красного Креста.".