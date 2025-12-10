Главную задачу Красного Креста на Харьковщине назвал его представитель
Безопасность на Харьковщине, укрепление энергетической и социальной инфраструктуры, а также гуманитарное сотрудничество обсудил начальник ХОВА Олег Синегубов с главой Харьковской субделегации Международного комитета Красного Креста Игнасио Касаресом Гарсией.
«Мы искренне благодарны Международному комитету Красного Креста за системную поддержку жителей Харьковской области, в частности прифронтовых громад, которые ежедневно страдают от российских обстрелов. Важно, что гуманитарные программы, в частности зимняя денежная поддержка для уязвимых категорий населения, позволяют людям получить необходимые ресурсы для отопления, закупки продуктов и лекарств в самый сложный период. Сотрудничество между ХОВА и Международным комитетом Красного Креста является одним из ключевых инструментов быстрого реагирования на потребности населения. Вместе мы укрепляем гуманитарную устойчивость области и делаем все возможное, чтобы помощь приходила вовремя и была максимально эффективной», — подчеркнул Синегубов, передает пресс-служба ХОВА.
Отдельное внимание уделили восстановлению и модернизации лечебных учреждений, а также обеспечению энергонезависимости медицинских и образовательных учреждений, в частности путем оснащения их солнечными панелями и аккумуляторными системами.
«Экстренное реагирование на последствия войны в Харьковской области остается одной из наших главных задач. Мы стремимся и в дальнейшем быть рядом с теми, кто больше всего нуждается в защите и помощи», — подчеркнул Игнасио Касарес Гарсия.
