РФ била по домам, кафе, учебному заведению: Синегубов о результатах «прилетов»

Происшествия 08:35   10.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 10 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали три населенных пункта Харьковской области. 

«Медики оказали помощь 68-летней женщине, которая 7 декабря пострадала в результате обстрела с. Подолы Куриловской громады», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковской области россияне выпустили такое вооружением:

  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в селе Подсереднее Купянского района повреждено учебное заведение.

«В Богодуховском районе поврежден частный дом, кафе (с. Полковая Никитовка), частный дом, хозяйственное сооружение (пос. Золочев)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Бои немного утихли: Генштаб сообщил, сколько раз атаковал противник

Автор: Николь Костенко-Лагутина
