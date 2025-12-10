РФ била по домам, кафе, учебному заведению: Синегубов о результатах «прилетов»

Утром 10 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали три населенных пункта Харьковской области.

«Медики оказали помощь 68-летней женщине, которая 7 декабря пострадала в результате обстрела с. Подолы Куриловской громады», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковской области россияне выпустили такое вооружением:

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в селе Подсереднее Купянского района повреждено учебное заведение.

«В Богодуховском районе поврежден частный дом, кафе (с. Полковая Никитовка), частный дом, хозяйственное сооружение (пос. Золочев)», – добавил начальник ХОВА.