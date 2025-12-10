Live

РФ била по будинках і кафе: Синєгубов про результати “прильотів”

Події 08:35   10.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 10 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували три населені пункти Харківської області. 

“Медики надали допомогу 68-річній жінці, яка 7 грудня постраждала внаслідок обстрілу с.Подоли Курилівської громади”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківській області росіяни випустили таке озброєння:

  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у селі Підсереднє Куп’янського району пошкоджений навчальний заклад.

“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, кафе (с. Полкова Микитівка), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Золочів)”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
