Головне завдання Червоного Хреста на Харківщині назвав його представник

Безпекову ситуацію на Харківщині, зміцнення енергетичної та соціальної інфраструктури та гуманітарну співпрацю обговорив начальник ХОВА Олег Синєгубов з головою Харківської субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Іґнасіо Касаресом Гарсією.

«Ми щиро вдячні Міжнародному комітету Червоного Хреста за системну підтримку жителів Харківщини, зокрема прифронтових громад, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Важливо, що гуманітарні програми, зокрема зимова грошова підтримка для вразливих категорій населення, дозволяють людям отримати необхідні ресурси для опалення, закупівлі продуктів та ліків у найскладніший період. Співпраця між Харківською ОВА та Міжнародним комітетом Червоного Хреста є одним із ключових інструментів швидкого реагування на потреби населення. Разом ми посилюємо гуманітарну стійкість області та робимо все можливе, щоб допомога приходила вчасно та була максимально ефективною», — наголосив Синєгубов, передає пресслужба ХОВА.

Окрему увагу приділили відновленню та модернізації лікувальних закладів, а також забезпеченню енергонезалежності медичних і освітніх установ, зокрема шляхом оснащення їх сонячними панелями та акумуляторними системами.

«Екстрене реагування на наслідки війни в Харківській області залишається одним із наших головних завдань. Ми прагнемо й надалі бути поруч із тими, хто найбільше потребує захисту та допомоги», — підкреслив Іґнасіо Касарес Гарсія.