Live

Машинист затормозил, но было поздно: молодая женщина погибла на Харьковщине

Происшествия 17:59   10.12.2025
Елена Нагорная
Машинист затормозил, но было поздно: молодая женщина погибла на Харьковщине

31-летняя женщина погибла в результате наезда электровоза недалеко от села Велетень Чугуевского района Харьковской области 9 декабря.

Электровоз сбил женщину, когда она двигалась по наземному железнодорожному переходу. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УКУ. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

Как информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%. За 11 месяцев 2025 года на Харьковщине зарегистрировали 2567 аварий, из которых 643 — с пострадавшими. В результате ДТП погиб 101 человек, а 808 граждан получили травмы разной степени.

Читайте также: Взрыв скутера военных в Харькове: дело горожанки – в суде, грозит пожизненное

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
10.12.2025, 17:40
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
10.12.2025, 13:11
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10.12.2025, 11:37
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета
Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета
10.12.2025, 18:31

Новости по теме:

10.12.2025
Машинист затормозил, но было поздно: молодая женщина погибла на Харьковщине
10.12.2025
Полтора десятка раз атаковали военные РФ на Харьковщине: где шли бои
10.12.2025
Взрыв скутера военных в Харькове: дело горожанки – в суде, грозит пожизненное
10.12.2025
Когда заработает резиденция Святого Николая. График концертов в метро Харькова
10.12.2025
В ДТП на Харьковщине стали чаще травмироваться пешеходы: названы опасные дни


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Машинист затормозил, но было поздно: молодая женщина погибла на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 17:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летняя женщина погибла в результате наезда электровоза недалеко от села Велетень Чугуевского района Харьковской области 9 декабря.".