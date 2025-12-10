Машинист затормозил, но было поздно: молодая женщина погибла на Харьковщине

31-летняя женщина погибла в результате наезда электровоза недалеко от села Велетень Чугуевского района Харьковской области 9 декабря.

Электровоз сбил женщину, когда она двигалась по наземному железнодорожному переходу. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УКУ. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

Как информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%. За 11 месяцев 2025 года на Харьковщине зарегистрировали 2567 аварий, из которых 643 — с пострадавшими. В результате ДТП погиб 101 человек, а 808 граждан получили травмы разной степени.