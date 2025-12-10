Взрыв скутера военных в Харькове: дело горожанки – в суде, грозит пожизненное
Суд рассмотрит дело харьковчанки, которая, по данным следствия, по заказу РФ подорвала украинских военных с помощью взрывчатки, заложенную в скутере.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в мае фигурантка через Telegram начала общаться с представителями РФ, которые предложили ей подорвать украинских воинов за 1 тыс. долларов.
«Впоследствии представители рф установили контакт с украинскими военными и под предлогом помощи договорились передать им скутер, который доставили службой перевозок. В июне харьковчанка пришла в парк в Индустриальном районе, чтобы провести разведку. Она проверила багажное отделение мопеда, взяла ключи от него и ушла с места. После обеда она вернулась, открыла багажник скутера и положила туда черный рюкзак, внутри которого была взрывчатка», — отметили в прокуратуре.
Когда военные приехали на место и подошли к скутеру, чтобы загрузить его в авто, враг дистанционно ввел действие СВУ. В результате взрыва один из военнослужащих погиб на месте, другой — от полученных ранений умер в больнице.
В тот же день правоохранители задержали женщину. Ей инкриминируют совершение по предварительному сговору группой лиц террористического акта, незаконное хранение взрывного устройства и незаконное изготовление взрывчатки. Если вину докажут, ей грозит пожизненное заключение.
