Вибух скутера військових у Харкові: справа містянки – у суді, загрожує довічне
Суд розгляне справу харків’янки, яка, за даними слідства, на замовлення РФ підірвала українських військових через вибухівку, закладену у скутері.
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що у травні фігурантка через мережу «Телеграм» почала спілкуватись з представниками РФ, які запропонували їй підірвати українських воїнів за 1 тис. доларів.
«Згодом представники рф встановили контакт з українськими військовими і під приводом допомоги домовилися передати їм скутер, який доставили службою перевезень. У червні харків’янка прийшла до парку в Індустріальному районі, щоб провести розвідку. Вона перевірила багажне відділення мопеда, взяла звідти ключі від нього та пішла з місця. Після обіду вона повернулась, відкрила багажник скутера та поклала туди чорний рюкзак, всередині якого була вибухівка», – зазначили у прокуратурі.
Коли військові приїхали на місце і підійшли до скутера, щоб завантажити його в авто, ворог дистанційно ввів у дію СВП. Внаслідок вибуху один із військовослужбовців загинув на місці, інший — від отриманих поранень помер у лікарні.
Того ж дня правоохоронці затримали жінку. Їй інкримінують вчинення за попередньою змовою групою осіб терористичного акту, незаконне зберігання вибухового пристрою та незаконне виготовлення вибухівки. Якщо провину доведуть, їй загрожує довічне ув’язнення.
