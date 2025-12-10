Машиніст загальмував, але було пізно: молода жінка загинула на Харківщині
31-річна жінка загинула внаслідок наїзду електровоза неподалік села Велетень Чугуївського району Харківської області 9 грудня.
Електровоз збив жінку, коли вона рухалась по наземному залізничному переходу. Машиніст подавав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалось, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.
Жінка отримала несумісні з життям тілесні ушкодження.
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) ККУ. Слідство триває, встановлюються всі обставини.
Як інформували у ГУ Нацполіції у Харківській області, у листопаді в регіоні кількість аварій зменшилась на 16%. За 11 місяців 2025 року на Харківщині зареєстрували 2567 аварій, з яких 643 – із постраждалими. Внаслідок ДТП загинула 101 особа, а 808 громадян отримали травми різного ступеня.
