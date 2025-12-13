Live

Заявила про внезапную смерть: как женщина в Харькове маскировала удар ножом

Происшествия 20:56   13.12.2025
Оксана Горун
Заявила про внезапную смерть: как женщина в Харькове маскировала удар ножом

В Харькове случилась трагедия из-за пьяных семейных разборок. Полиция обнаружила тело 51-летнего мужчины с ножевым ранением. Подозревают его сожительницу, хоть она сама и вызвала «скорую».

При вызове «скорой» 45-летняя харьковчанка заявила про «внезапную смерть» сожителя, отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Однако следователи выдвинули другую версию событий. В полиции установили: умер мужчина из-за удара ножом в грудь. Он повредил жизненно важные органы дыхания и кровообращения. Следователи считают, что смертельное ранение нанесла сожительница погибшего во время застолья.

«Оперативники установили, что злоумышленница, преследуя цель избежать уголовной ответственности за убийство своего сожителя, решила скрыть обстоятельства преступления. Она осуществила уборку помещения квартиры и раздела умершего, чтобы постирать окровавленную одежду, после чего сама вызвала скорую помощь», — отметили в ГУНП.

Гражданке сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве. Если в суде ее вину докажут, она может оказаться в тюрьме на срок до 15 лет.

подозреваемая в убийстве в Харькове

Напомним, 12 декабря суд вынес решение в деле о другом «семейном убийстве». Оно произошло год назад в Лозовском районе — и тоже под действием алкоголя. Во время ссоры мужчина облил свою сожительницу бензином и поджег. После пытался потушить огонь и спасти ее, звал на помощь соседей, но не помогло — женщина умерла от ожогов в больнице.

Автор: Оксана Горун
