Заявила про раптову смерть: як жінка в Харкові маскувала удар ножем

Події 20:56   13.12.2025
Оксана Горун
Заявила про раптову смерть: як жінка в Харкові маскувала удар ножем

У Харкові сталася трагедія через п’яні сімейні “розбірки”. Поліція виявила тіло 51-річного чоловіка з ножовим пораненням. Підозрюють його співмешканку, хоч вона сама й викликала “швидку”.

Під час виклику “швидкої” 45-річна харків’янка заявила про “раптову смерть” співмешканця, зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Проте слідчі висунули іншу версію подій. У поліції встановили: помер чоловік через удар ножем у груди. Він пошкодив життєво важливі органи дихання та кровообігу. Слідчі вважають, що смертельного поранення завдала співмешканка загиблого під час застілля.

“Оперативники встановили, що зловмисниця, маючи на меті уникнути кримінальної відповідальності за вбивство свого співмешканця, вирішила приховати обставини злочину. Вона здійснила прибирання приміщення квартири та роздягнула померлого, щоб випрати закривавлений одяг, після чого сама викликали швидку допомогу”, – зазначили в ГУНП.

Читайте також: Боротьба чи самогубство? У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ

Громадянці повідомили про підозру в навмисному вбивстві. Якщо в суді її провину доведуть, вона може опинитися у в’язниці на строк до 15 років.

підозрювана у вбивстві у Харкові

Нагадаємо, 12 грудня суд виніс рішення у справі про інше “сімейне вбивство”. Воно сталося рік тому в Лозівському районі – і теж під дією алкоголю. Під час сварки чоловік облив свою співмешканку бензином та підпалив. Після того намагався загасити вогонь і врятувати її, кликав на допомогу сусідів, але не допомогло – жінка померла від опіків у лікарні.

Автор: Оксана Горун
