Подростки, до смерти избившие мужчину в Харькове, «сядут» на семь лет

Приговор получили несовершеннолетние. Правоохранители в суде доказали, что в августе парни до смерти избили мужчину.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ссора возникла между двумя парнями, которым было по 16 лет, и 22-летним мужчиной. Конфликт быстро перерос в драку.

«Во время драки один из подростков ударил пострадавшего в лицо, от чего тот упал на землю. Не останавливаясь, нападающий продолжил избиение. Юноши нанесли мужчине не менее шести ударов руками и ногами по туловищу и четыре по лицу. Несмотря на полученные повреждения, потерпевший смог самостоятельно подняться, но потерял сознание после очередного удара. В результате полученных травм он умер», — отметили правоохранители.

В суде подростки искренне раскаялись и попросили прощения у матери погибшего.

Их признали виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ). Фигуранты проведут в тюрьме семь лет.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, нанес ножевое ранение знакомому. Инцидент произошел в селе Лебяжье Чугуевского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители установили, что потерпевший пришел к знакомому домой. Между мужчинами внезапно возникла ссора, во время которой 32-летний фигурант схватил нож и ударил ножом мужчину в грудную клетку.