Підлітки, які до смерті побили чоловіка в Харкові, «сядуть» на сім років

Вирок отримали неповнолітні. Правоохоронці у суді довели, що у серпні хлопці до смерті побили чоловіка.

За даними Харківської обласної прокуратури, сварка виникла між двома хлопцями, яким було по 16 років, та 22-річним чоловіком. Конфлікт швидко переріс в бійку.

«Під час сутички один із підлітків ударив потерпілого в обличчя, від чого той упав на землю. Не зупиняючись, нападник продовжив побиття. Юнаки завдали чоловіку не менше шести ударів руками та ногами по тулубу і чотирьох — по обличчю. Незважаючи на отримані ушкодження, потерпілий зміг самотужки підвестися, але втратив свідомість після чергового удару. Внаслідок отриманих травм він помер», – зазначили правоохоронці.

У суді підлітки щиро розкаялися та попросили вибачення у матері загиблого.

Їх визнали винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ). Фігуранти проведуть у в’язниці сім років.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, завдав ножового поранення знайомому. Інцидент стався в селі Леб’яже Чугуївського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці встановили, що потерпілий прийшов до знайомого додому. Між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої 32-річний фігурант схопив ніж і вдарив ножем чоловіка у грудну клітину.