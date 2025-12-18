Live

Підлітки, які до смерті побили чоловіка в Харкові, «сядуть» на сім років

Суспільство 16:14   18.12.2025
Вікторія Яковенко
Підлітки, які до смерті побили чоловіка в Харкові, «сядуть» на сім років Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримали неповнолітні. Правоохоронці у суді довели, що у серпні хлопці до смерті побили чоловіка.

За даними Харківської обласної прокуратури, сварка виникла між двома хлопцями, яким було по 16 років, та 22-річним чоловіком. Конфлікт швидко переріс в бійку.

«Під час сутички один із підлітків ударив потерпілого в обличчя, від чого той упав на землю. Не зупиняючись, нападник продовжив побиття. Юнаки завдали чоловіку не менше шести ударів руками та ногами по тулубу і чотирьох — по обличчю. Незважаючи на отримані ушкодження, потерпілий зміг самотужки підвестися, але втратив свідомість після чергового удару. Внаслідок отриманих травм він помер», – зазначили правоохоронці.

У суді підлітки щиро розкаялися та попросили вибачення у матері загиблого.

Їх визнали винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ). Фігуранти проведуть у в’язниці сім років.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, завдав ножового поранення знайомому. Інцидент стався в селі Леб’яже Чугуївського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці встановили, що потерпілий прийшов до знайомого додому. Між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої 32-річний фігурант схопив ніж і вдарив ножем чоловіка у грудну клітину.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
18.12.2025, 17:38
Спецфонд для підтримки ВПО: звідки брати гроші та навіщо він, пояснив Терехов
Спецфонд для підтримки ВПО: звідки брати гроші та навіщо він, пояснив Терехов
18.12.2025, 13:34
Під Харковом врятували лебедя: у яку пастку потрапив птах (відео)
Під Харковом врятували лебедя: у яку пастку потрапив птах (відео)
18.12.2025, 14:22
Громадськість збиралася на баскетбольному майданчику в Харкові: навіщо
Громадськість збиралася на баскетбольному майданчику в Харкові: навіщо
18.12.2025, 14:20
Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати
Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати
18.12.2025, 15:12
Знову туман. Синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині
Знову туман. Синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині
18.12.2025, 14:43

Новини за темою:

07.11.2025
На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять
11.09.2025
«Коп і військові побили чоловіка на Леваді»: поліція почала перевірку (відео)
27.08.2025
“Ніхто б не займався” – Деменко про участь Терехова в історії вчителя та ТЦК
11.07.2025
Медиків “швидкої” побили палицею на Харківщині, при цьому вони врятували жінку
27.05.2025
В електричці на Харківщині побили чоловіка, він помер у лікарні – поліція


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Підлітки, які до смерті побили чоловіка в Харкові, «сядуть» на сім років», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримали неповнолітні. Правоохоронці у суді довели, що у серпні хлопці до смерті побили чоловіка.".