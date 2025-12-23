Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Григоровки. Один бой продолжается.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки, две атаки украинские защитники уже отбили, сейчас продолжаются два боя.

В общем по всей линии фронта с начала суток зафиксировали 67 боев.

Напомним, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что этой ночью Воздушные силы ВСУ показали очень высокий КПД сбития вражеских целей. И предположил, сколько еще массированных обстрелов может устроить армия РФ к Новому году. Детальнее здесь.