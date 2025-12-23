Live

Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:21   23.12.2025
Вікторія Яковенко
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник тричі атакував у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та у районі Кругляківки, дві атаки українські захисники вже відбили, наразі триває два бої.

Загалом по всій лінії фронту з початку доби зафіксували 67 боїв.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ показали дуже високий ККД збиття ворожих цілей. І припустив, скільки ще масованих обстрілів може влаштувати армія РФ до Нового року. Детальніше тут.

Автор: Вікторія Яковенко
