Ударил полицейского на Харьковщине: мужчине вручили подозрение

На Харьковщине задержали мужчину, который, по данным следствия, сопротивлялся правоохранителям.

Инцидент произошел 20 декабря около 23:20 в городе Златополь, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Во время патрулирования полицейские остановили автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки мужчина начал оказывать активное сопротивление правоохранителям: вел себя агрессивно, выражал угрозы и ударил одного из полицейских, нанеся ему телесные повреждения. Кроме того, нарушитель проигнорировал требования полицейских оставаться на месте остановки и сбежал», — отметили правоохранители.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника – им оказался 40-летний житель города Златополь. Его задержали. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

Напомним, 15 декабря в Шевченковском районе Харькова мужчина напал на полицейского, сообщали в облуправлении Нацполиции. По данным копов, во время патрулирования полицейские обнаружили подозреваемого мужчину. На требование правоохранителей предоставить документы, он начал убегать. Когда его пытались задержать, чтобы выяснить обстоятельства, мужчина достал лезвие ножа и ударил полицейского. Участкового офицера полиции госпитализировали. Фигуранта задержали.