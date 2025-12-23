Вдарив поліцейського на Харківщині: чоловіку вручили підозру
На Харківщині затримали чоловіка, який, за даними слідства, чинив опір правоохоронцям.
Інцидент стався 20 грудня близько 23:20 у місті Златопіль, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль, водій якого за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки чоловік почав чинити активний опір правоохоронцям: поводився агресивно, висловлював погрози та вдарив одного з поліцейських, спричинивши йому тілесні ушкодження. Крім того, порушник проігнорував вимоги поліцейських залишатися на місці зупинки та втік», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські встановили особу ймовірного зловмисника – ним виявився 40-річний мешканець міста Златопіль. Його затримали. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.
Нагадаємо, 15 грудня в Шевченківському районі Харкова чоловік напав на правоохоронця, повідомляли в облуправлінні Нацполіції. За даними копів, під час патрулювання поліцейські виявили чоловіка, який поводився підозріло. На вимогу правоохоронців надати документи він почав втікати. Коли його намагалися затримати, щоб з’ясувати обставини, чоловік дістав лезо ножа та вдарив поліцейського. Дільничного офіцера поліції шпиталізували. Фігуранта затримали.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вручили подозрение, поліція, ударил, харківщина;
