Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение

Во второй половине дня 28 декабря в Харькове и области снег достигнет критерия «значительный» (5-19 миллиметров).

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на январь. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 6,1 градуса мороза, при этом климатическая норма – 4,6 градуса с отметкой «минус». А вот количество осадков в январе ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.