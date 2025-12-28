Ще більший сніг суне на Харківщину – оголошено штормове попередження
У другій половині дня 28 грудня у Харкові та області сніг досягне критерію «значний» (5-19 міліметрів).
Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на січень. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 6,1 градуса морозу, при цьому кліматична норма – 4,6 градуса з позначкою “мінус”. А ось кількість опадів у січні очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.
