Ще більший сніг суне на Харківщину – оголошено штормове попередження

Погода 12:49   28.12.2025
Олена Нагорна
Ще більший сніг суне на Харківщину – оголошено штормове попередження

У другій половині дня 28 грудня у Харкові та області сніг досягне критерію «значний» (5-19 міліметрів).

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на січень. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 6,1 градуса морозу, при цьому кліматична норма – 4,6 градуса з позначкою “мінус”. А ось кількість опадів у січні очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Автор: Олена Нагорна
