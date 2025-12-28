КАБом, БпЛА и FPV атаковали Харьковщину: Синегубов рассказал о последствиях
Управляемой авиабомбой, беспилотниками и FPV-дронами атаковали Харьковскую область россияне в течение минувших суток. Удары были нанесены по шести населенным пунктам.
Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ применили:
▪️1 КАБ;
▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️5 FPV-дронов;
▪️1 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов пострадали четыре человека: в Чугуеве — 65-летняя женщина; в с. Цуповка Дергачевской громады — 50-летние мужчина и женщина; в пос. Великий Бурлук — 65-летняя женщина.
Как сообщал утром 28 декабря Генштаб ВСУ, 11 раз атаковали военные РФ в Харьковской области в течение минувших суток.
