КАБом, БпЛА и FPV атаковали Харьковщину: Синегубов рассказал о последствиях

Управляемой авиабомбой, беспилотниками и FPV-дронами атаковали Харьковскую область россияне в течение минувших суток. Удары были нанесены по шести населенным пунктам.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ применили:

▪️1 КАБ;

▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️5 FPV-дронов;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов пострадали четыре человека: в Чугуеве — 65-летняя женщина; в с. Цуповка Дергачевской громады — 50-летние мужчина и женщина; в пос. Великий Бурлук — 65-летняя женщина.

Как сообщал утром 28 декабря Генштаб ВСУ, 11 раз атаковали военные РФ в Харьковской области в течение минувших суток.