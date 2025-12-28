КАБом, БпЛА і FPV атакували Харківщину: Синєгубов розповів про наслідки

Керованою авіабомбою, безпілотниками та FPV-дронами атакували Харківську область росіяни протягом минулої доби. Ударів зазнали шість населених пунктів.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ застосували:

▪️1 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️5 FPV-дронів;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей: У Чугуєві – 65-річна жінка; у с. Цупівка Дергачівської громади – 50-річні чоловік і жінка; у сел. Великий Бурлук – 65-річна жінка.

Як повідомляв вранці 28 грудня Генштаб ЗСУ, 11 разів атакували військові РФ у Харківській області протягом минулої доби.