Медики вернули к жизни 19-летнюю харьковчанку: что произошло

Общество 11:03   30.12.2025
Елена Нагорная
Медики вернули к жизни 19-летнюю харьковчанку: что произошло Фото: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

27 декабря медики скорой помощи получили экстренный вызов к 19-летней харьковчанке без сознания.

По прибытии бригада в составе парамедика Даниила Голубева и экстренного медицинского техника Александра Солохи установила диагноз — острое отравление. Во время подготовки к транспортировке у пациентки внезапно произошла остановка кровообращения, информируют в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Медики немедленно начали сердечно-легочную реанимацию, на помощь им прибыла бригада в составе врача Надежды Раевской, парамедика Любови Мацюк и экстренного медицинского техника Виктора Усика.

«Команды работали слаженно и четко. Благодаря совместным профессиональным действиям удалось восстановить кровообращение и вернуть пациентку к жизни. После стабилизации состояния девушку доставили в лечебное учреждение», — рассказали в центре.

Как сообщала МГ «Объектив», 18 декабря спасатели освободили запутавшегося в рыболовной сетке лебедя. Инцидент произошел на местном пруду в поселке Солоницевка Харьковского района.

Читайте также: Опасная горка в центре Харькова: история получила продолжение (фото)

Автор: Елена Нагорная
