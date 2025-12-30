Медики вернули к жизни 19-летнюю харьковчанку: что произошло
27 декабря медики скорой помощи получили экстренный вызов к 19-летней харьковчанке без сознания.
По прибытии бригада в составе парамедика Даниила Голубева и экстренного медицинского техника Александра Солохи установила диагноз — острое отравление. Во время подготовки к транспортировке у пациентки внезапно произошла остановка кровообращения, информируют в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Медики немедленно начали сердечно-легочную реанимацию, на помощь им прибыла бригада в составе врача Надежды Раевской, парамедика Любови Мацюк и экстренного медицинского техника Виктора Усика.
«Команды работали слаженно и четко. Благодаря совместным профессиональным действиям удалось восстановить кровообращение и вернуть пациентку к жизни. После стабилизации состояния девушку доставили в лечебное учреждение», — рассказали в центре.
