Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося

27 грудня медики екстренки отримали виклик до 19-річної харківʼянки без свідомості.

Після прибуття бригада у складі парамедика Данила Голубєва та екстреного медичного техніка Олександра Солохи встановила діагноз – гостре отруєння. Під час підготовки до транспортування у пацієнтки раптово сталася зупинка кровообігу, інформують у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію, на допомогу їм прибула бригада у складі лікарки Надії Раєвської, парамедикині Любові Мацюк та екстреного медичного техніка Віктора Усика.

“Команди працювали злагоджено й чітко. Завдяки спільним професійним діям вдалося відновити кровообіг і повернути пацієнтку до життя. Після стабілізації стану дівчину доправили до лікувального закладу”, – розповіли у центрі.

