Live

Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося

Суспільство 11:03   30.12.2025
Олена Нагорна
Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

27 грудня медики екстренки отримали виклик до 19-річної харківʼянки без свідомості.

Після прибуття бригада у складі парамедика Данила Голубєва та екстреного медичного техніка Олександра Солохи встановила діагноз – гостре отруєння. Під час підготовки до транспортування у пацієнтки раптово сталася зупинка кровообігу, інформують у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію, на допомогу їм прибула бригада у складі лікарки Надії Раєвської, парамедикині Любові Мацюк та екстреного медичного техніка Віктора Усика.

“Команди працювали злагоджено й чітко. Завдяки спільним професійним діям вдалося відновити кровообіг і повернути пацієнтку до життя. Після стабілізації стану дівчину доправили до лікувального закладу”, – розповіли у центрі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 18 грудня рятувальники звільнили лебедя, що заплутався в рибальській сітці. Інцидент стався на місцевому ставку у селищі Солоницівка Харківського району.

Читайте також: Небезпечна гірка у центрі Харкова: історія отримала продовження (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
30.12.2025, 11:41
Новини Харкова – головне за 30 грудня: тривожна ніч, що на фронті, меморіал
Новини Харкова – головне за 30 грудня: тривожна ніч, що на фронті, меморіал
30.12.2025, 09:16
Нічна пожежа в 16-поверхівці на Олексіївці: у ДСНС розповіли, що горіло
Нічна пожежа в 16-поверхівці на Олексіївці: у ДСНС розповіли, що горіло
30.12.2025, 08:48
Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб
Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб
30.12.2025, 08:21
Меморіал на честь Kraken з’явиться в Харкові: вже є два проєкти-фіналісти 📷
Меморіал на честь Kraken з’явиться в Харкові: вже є два проєкти-фіналісти 📷
30.12.2025, 08:03
Синєгубов: на Харківщині за добу – один обстріл, але є постраждалий
Синєгубов: на Харківщині за добу – один обстріл, але є постраждалий
30.12.2025, 09:05

Новини за темою:

30.12.2025
Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося
30.12.2025
Небезпечна гірка в центрі Харкова: історія отримала продовження (фото)
30.12.2025
Про просування біля Козачої Лопані заявили в РФ – ISW не підтверджує
30.12.2025
Новини Харкова – головне за 30 грудня: тривожна ніч, що на фронті, меморіал
30.12.2025
Синєгубов: на Харківщині за добу – один обстріл, але є постраждалий


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 грудня медики екстренки отримали виклик до 19-річної харківʼянки без свідомості.".