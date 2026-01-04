Live

Один человек ранен: как минули сутки на Харьковщине

Происшествия 09:01   04.01.2026
Оксана Якушко
За прошедшие сутки россияне ударили по 4 населенным пунктам Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в селе Мартовая Печенежской громады пострадала 50-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 25-летнему и 62-летнему мужчине и 64-летней женщине, пострадавшим в результате вражеской атаки на Харьков 2 января. Нашли фрагменты тел двух человек, погибших во время этого удара.

В селе Осиново Купянского района поврежден частный дом. Также разрушения у 3 частных домов и поврежден автомобиль в селе Жуков Яр. Один жилой дом горел, огонь охватил площадь 150 м кв., сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

В селе Клугино-Башкировка Чугуевского района повреждены автомастерская и автомобиль, горели два гаража, 2 частных дома разрушены в селе Мартовая — горел дом и беседка на общей площади более 200 м кв. Пострадали 3 человека.

Автор: Оксана Якушко
