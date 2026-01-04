Live

Одна людина поранена: як минула доба на Харківщині

Події 09:01   04.01.2026
Оксана Якушко
Одна людина поранена: як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни вдарили по 4 населених пунктах Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в селі Мартове Печенізької громади постраждала 50-річна жінка.

Також медики надали допомогу 25-річному і 62-річному чоловікам та 64-річній жінці, які постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків 2 січня. Знайшли фрагменти тіл двох людей, щл загинули під час цього удару.

У селі Осинове Куп’янського району пошкоджений приватний будинок, також руйнувань зазнали 3 приватні будинки й автівка у селі Жуків Яр. Один житловий будинок горів, вогонь охопив площу 150 м кв., повідомили у ДСНС у Харківській області.

У селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району пошкоджена автомайстерня й автівка, горіли два гаражі, 2 приватні будинки зруйновані в селі Мартова – горів будинок та альтанка на загальній площі понад 200 м кв. Постраждали 3 особи, повідомляє ДСНС. 

Читайте також: Упродовж двох днів на Харківщині буде небезпечно. Людям варто бути обережними

Автор: Оксана Якушко
